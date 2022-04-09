В украинских поездах трогательно почтили память погибших в результате удара РФ по вокзалу Краматорска

ПАО "Укрзалізниця" в память о 52 погибших украинцах, включая пятерых детей на Краматорском вокзале, ввела трогательную акцию. На протяжении всего дня вагоны курсировали по стране с частью пустых мест: вместо пассажиров на полках уложили цветы.

Об этом рассказали в самой железной дороге Украины на Telegram-канале. Весенние нарциссы передают всю боль солнечного дня, когда российская агрессия в очередной раз совершила преступление против человечества.

"От Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов до Одессы и от Львова до Запорожья места в поездах под номером 52 будут пустыми - неся страной нашу тоску по невинным жертвам российской агрессии, по жизни наших граждан, которые были отобраны жестоко и спланировано", – указано в сообщении.

Видео дня

"Укрзалізниця" выразила соболезнования близким и друзьям всех, кто погиб от ракеты оккупантов. Компания продолжит делать все от себя зависящее, чтобы и дальше спасать жизни, несмотря на колоссальное психологическое давление и опасности от врага.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко эмоционально отреагировал на трагедию в Краматорске. Он усомнился, что россияне имеют моральное право называть себя после этого людьми.