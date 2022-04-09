Андрей Шевченко не смог сдержать эмоций после геноцида украинцев в Краматорске: мир должен действовать сейчас

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко эмоционально высказался о трагедии в Краматорске. В вокзал, который был заполнен людьми на эвакуацию, попала российская ракета.

Экс-коуч заявил, что никогда не простит и не забудет такого геноцида украинского народа.

"Российские войска разрушают наши города, отнимают жизнь невинных украинцев. Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где Украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы. Могут ли они называть себя "людьми"? – задал в Instagram риторический вопрос Андрей Николаевич, разместив видео с последствиями атаки.

Видео дня

Шевченко сделал акцент на том, что мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 8 апреля количество жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске выросло до 50 человек.

Двенадцать украинцев, которые получили тяжелые ранения и были госпитализированы, скончались в больнице.

В Министерстве обороны США подтвердили, что ракетный удар "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске нанесли именно российские военные.

В ведомстве отметили, что они не купились на вранье официальных лиц РФ.