В Украинских Карпатах предупредили о снеголавинной ситуации

Украинские Карпаты завалило снегом, в некоторых местах высота снежного покрова превышает 60 см.

Как сообщается на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах", больше всего снега выпало в районе станции "Плай".

"Высота снежного покрова составляет 40-61 см, снег свежий, пылеобразный, хорошо закреплен", – говорится в сообщении.

Температура воздуха в этом районе -9,7 градусов, ветер юго-восточный 4-6 м/с, облачно.

Такая же температура на станции "Пожежевская", там безветренно, облачно. Высота снежного покрова составляет 25-54 см, снег вьюжный, стабильный.

На снеголавинном посту "Драгобрат" температура воздуха -10,4 градусов. Высота снежного покрова – 32 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинских Карпатах в разгар карантина заметили огромные очереди туристов.