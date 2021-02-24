В Украине более 3000 зараженных коронавирусом попали в больницы за сутки

В Украине диагноз коронавирус подтвердили еще в 5850 человек, в том числе 316 детей и 271 медика. Так общее количество больных на утро 24 февраля достигло 1 317 694.

Из них 25 461 украинец умер от последствий заражения COVID-19 (+152), а 1 155 422 переболели и вылечились (+3645). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Винницкой области – 601, Ивано-Франковской – 600, г. Киев – 547, Черновицкой – 524 и Закарпатской областях – 389. Еще 3049 инфицированных были госпитализированы.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 547 случаев;

Винницкая область – 601 случай;

Волынская область – 140 случаев;

Днепропетровская область – 227 случаев;

Донецкая область – 126 случаев;

Житомирская область – 164 случая;

Закарпатская область – 389 случаев;

Запорожская область – 156 случаев;

Ивано-Франковская область – 600 случаев;

Киевская область – 275 случаев;

Кировоградская область – 58 случаев;

Луганская область – 51 случай;

Львовская область – 287 случаев;

Николаевская область – 204 случая;

Одесская область – 215 случаев;

Полтавская область – 92 случая;

Ривненская область – 145 случаев;

Сумская область – 136 случаев;

Тернопольская область – 174 случая;

Харьковская область – 361 случай;

Херсонская область – 28 случаев;

Хмельницкая область – 235 случаев;

Черкасская область – 74 случая;

Черновицкая область – 524 случая;

Черниговская область – 41 случай.

В официальной статистике не указывается информация о заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных районов Луганской, Донецкой областей и Крыма.

За прошедшие сутки в Украине провели 79 538 исследований на диагностику коронавирусной инфекции. В частности, 34 351 ПЦР-тестирование и 15 548 тестирований методом ИФА, кроме этого, 29 639 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии осуществлено 6 772 495 тестов методом ПЦР.

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