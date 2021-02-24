В Украине более 3000 зараженных коронавирусом попали в больницы за сутки
В Украине диагноз коронавирус подтвердили еще в 5850 человек, в том числе 316 детей и 271 медика. Так общее количество больных на утро 24 февраля достигло 1 317 694.
Из них 25 461 украинец умер от последствий заражения COVID-19 (+152), а 1 155 422 переболели и вылечились (+3645). Обновленные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Винницкой области – 601, Ивано-Франковской – 600, г. Киев – 547, Черновицкой – 524 и Закарпатской областях – 389. Еще 3049 инфицированных были госпитализированы.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:
г. Киев – 547 случаев;
Винницкая область – 601 случай;
Волынская область – 140 случаев;
Днепропетровская область – 227 случаев;
Донецкая область – 126 случаев;
Житомирская область – 164 случая;
Закарпатская область – 389 случаев;
Запорожская область – 156 случаев;
Ивано-Франковская область – 600 случаев;
Киевская область – 275 случаев;
Кировоградская область – 58 случаев;
Луганская область – 51 случай;
Львовская область – 287 случаев;
Николаевская область – 204 случая;
Одесская область – 215 случаев;
Полтавская область – 92 случая;
Ривненская область – 145 случаев;
Сумская область – 136 случаев;
Тернопольская область – 174 случая;
Харьковская область – 361 случай;
Херсонская область – 28 случаев;
Хмельницкая область – 235 случаев;
Черкасская область – 74 случая;
Черновицкая область – 524 случая;
Черниговская область – 41 случай.
В официальной статистике не указывается информация о заболеваемости коронавирусом среди жителей временно оккупированных районов Луганской, Донецкой областей и Крыма.
За прошедшие сутки в Украине провели 79 538 исследований на диагностику коронавирусной инфекции. В частности, 34 351 ПЦР-тестирование и 15 548 тестирований методом ИФА, кроме этого, 29 639 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии осуществлено 6 772 495 тестов методом ПЦР.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины AstraZeneca – 500 тысяч доз препарата CoviShield.
В общем вакцинация украинцев стартует 24 февраля, заявил на брифинге накануне заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.
В то же время из-за вспышки коронавируса усилили карантин в двух областях – Ивано-Франковской и Черновицкой.