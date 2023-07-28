В Украине заработала горячая линия для сбора информации о проблемах с почтовой доставкой прессы – НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины создал горячую линию для подписчиков, представителей почтовой связи, редакций печатных медиа, на которую можно будет сообщить о нарушениях, связанных с доставкой периодической печати и непродуманном увольнении работников почты. С привлечением собранных материалов Национальный союз журналистов Украины совместно с редакторами СМИ подготовит предложения к правительству.

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Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в своем Facebook.

В крупнейшем журналистском объединении ситуацию, сложившуюся по всей Украине из-за отсутствия эффективного сотрудничества между редакциями украинских газет и АО "Укрпочта", называют критической. Союз призывал к немедленным действиям по спасению газет, особенно в прифронтовых и приграничных регионах. Реагируя на обращение НСЖУ, руководитель АО "Укрпочта" Игорь Смилянский заверил, что готов услышать конструктивные, экономически обоснованные замечания НСЖУ.

Для подготовки таких замечаний НСЖУ создало рабочую группу, в которую вошли редакторы печатных медиа, юристы и специалисты Национального союза журналистов Украины. На первом заседании рабочей группы, состоявшемся 25 июля, было решено создать горячие линии с целью сбора информации о проблемах газетчиков в работе с "Укрпочтой" с последующим обсуждением этих проблем с самой "Укрпочтой", Министерством культуры и Офисом президента Украины для поиска выхода из сложившейся ситуации.

"В "Укрпочте" предлагают приводить конкретные факты, по которым необходимо принимать решение. По нашему мнению, это вполне оправданное пожелание. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы максимально собрать обращение с мест", – говорит глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Национальный союз журналистов Украины обращается к редакциям газет со всей Украины, работникам почты, главам местных общин с просьбой сообщать о фактах необоснованного, по вашему мнению, увольнения работников почты в вашем населенном пункте, или о недоправлении вам предоплаченных газет/журнала.

"Надеюсь, Игорь Смилянский, что накопившиеся конкретные данные с мест помогут нам найти общие решения для спасения украинских газет, которые в военное время имеют стратегическое значение!", – написал Сергей Томиленко.

В НСЖУ призывали обращаться на горячую линию, посылать письменные обращения на электронную почту или писать в мессенджеры.

"Все ваши обращения будут проработаны и вовлечены в общий проект предложений, которые НСЖУ предоставит "Укрпочте", Офису президента и правительства", – сообщили в НСЖУ.

Информационная служба НСЖУ:

[email protected]

Контактные телефоны горячей линии:

+380962086788 (звонки принимаются по будням с 10:00 до 17:00, или просим отправлять сообщения через мессенджеры Viber и Telegram).