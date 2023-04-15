Готовятся к еще большим потерям? В России упростили признание погибших и пропавших без вести

В Российской Федерации упростили признание граждан погибшими или без вести пропавшими на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных регионах самой России. Теперь таковыми будут считать тех, чье местонахождение неизвестно в течение полугода.

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Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, обнародованном на Официальном интернет-портале правовой информации. Раньше для признания лица погибшим или пропавшим без вести нужно было ждать два года со дня окончания военных действий.

"Если в течение шести месяцев в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания, в частности, такие сведения не предоставлены членам его семьи командиром воинской части или другим уполномоченным должностным лицом, этот гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан без вести отсутствующим в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством", – говорится в тексте указа.

Также согласно указу Путина, по запросу заинтересованных лиц погибшим можно считать россиянина, если он шесть месяцев назад исчез при обстоятельствах, угрожавших смертью или предполагавших его гибель от "определенного несчастного случая".

Раньше для этого нужно ждать два года со дня окончания военных действий. При этом заинтересованным в признании лица погибшим или без вести пропавшим все равно по-прежнему следует обратиться в суд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия несет значительные потери в войне против Украины. По состоянию на утро 15 апреля 2023 года российское оккупационное войско уменьшилось на 181 550 солдат и офицеров. С начала полномасштабного вторжения в Украину поголовье россиян в военной форме уменьшается в среднем на 437,5 особей в сутки.

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