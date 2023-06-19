В Украине запустили информационную кампанию о сексуальном насилии, связанном с войной

19 июня, в Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях войны, стартовала совместная информационная кампания Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA). Ее цель – привлечь внимание к проблеме сексуального насилия, связанного с войной, а также проинформировать украинцев о возможности обратиться в Центры помощи спасенным (ЦДО).

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СДВ в 11 городах страны бесплатно оказывают социально-психологическую помощь пострадавшим от войны, в частности, пострадавшим от сексуального насилия, связанного с войной. Также в ЦДО можно проконсультироваться по гуманитарной и медицинской помощи, найти временное убежище, решить юридические вопросы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и т.д. Адреса и контакты центров можно узнать на сайте.

Сексуальное насилие, связанное с войной, – это не только изнасилование, но и угрозы и попытки изнасилования, увечья половых органов, принуждение к наблюдению за сексуальным насилием над другими людьми и другие действия, применяемые для деморализации в условиях военных действий. По состоянию на июнь 2023 года Офис Генерального прокурора Украины зафиксировал 208 фактов сексуального насилия, связанного с войной, а Центры помощи спасенным более 100. Однако можно утверждать, что эти цифры не отражают реального количества пострадавших. По словам Прамили Паттен, спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов, на каждый официально зарегистрированный случай сексуального насилия, связанного с войной, в Украине приходится от 10 до 20 незарегистрированных.

"Опыт сексуального насилия, связанного с войной, наносит глубокую психологическую травму и разрушение физической, социальной, психологической и духовной целостности человека. Пострадавшие часто не решаются поделиться пережитым даже с самыми родными из-за страха, сразу, стыда. Нельзя потребовать от них рассказывать все и сразу Родным и друзьям, спасенным от сексуального насилия, связанного с войной, следует сохранять терпение, давать спасенным выговориться, слушать их внимательно, а также уважать их право на конфиденциальность и анонимность, при этом важно понимать, что обеспечить эффективную помощь спасенным. от сексуального насилия, связанного с войной, могут исключительно квалифицированные специалисты", - говорит Валерия Палий, президент Национальной психологической ассоциации.

Социальное видео, вышедшее до старта информационной кампании, рассказывает об ощущениях и эмоциях, которые испытывают избавленные от сексуального насилия, связанного с войной, а также о важности поддержки пострадавших близкими и получения профессиональной помощи.

"Центры помощи спасенным - это комплексная поддержка, ориентированная исключительно на нужды пострадавших. Своего рода мост между травматическим опытом человека и готовностью, возможно, в будущем свидетельствовать. Поэтому так важно, чтобы как можно больше граждан знали о существовании таких сервисов. Обращались за помощью и чувствовали себя безопасно. Восстановление справедливости начинается с заботы о каждом пострадавшем, их возвращении к нормальной жизни", - отмечает Ольга Стефанишина, Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Центры помощи спасенным работают в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Черновцах, Мукачево, Одессе, Кропивницком и Полтаве, а в Харькове и Херсоне развернули мобильные центры. По состоянию на июнь 2023 г. в них получили помощь более 17 000 человек.

"За время работы Центров помощи спасенным, созданных при содействии нашего фонда, мы осознали, насколько важно распространять информацию о том, что такая помощь в принципе существует и что за ней можно и нужно обращаться к специалистам. Должны делать все возможное, чтобы пострадавшие не чувствовали себя одинокими и чувствовали, что о них не забывают и заботятся. Эта информационная кампания призвана напомнить спасенным от сексуального насилия, связанного с войной, что мы рядом, что мы не оставим их и будем поддерживать столько, сколько нужно", - говорит Хайме Надаль . , представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA)

Центры помощи спасенным созданы по инициативе Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, содействия правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики, в партнерстве с UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения, благодаря финансовой поддержке правительств Бельгии, Франции, Швеции и с местными органами и общественными организациями.