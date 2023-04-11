В Украине запрещают салюты, но будут исключения: депутаты Рады приняли решение

Народные депутаты Верховной Рады Украины 11 апреля приняли законопроект №7438. Он усиливает контроль за использованием и оборотом пиротехнических изделий.

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Согласно документу, в стране будут запрещены использование, продажа и передача фейерверков, салютов и петард. За такое нововведение в законе проголосовало 290 политиков, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что в запрете есть исключения. Правило не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами, отметил парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, что проект закона №7438 был зарегистрирован в парламенте еще 6 июня 2022 года.

Авторы инициативы подчеркивали, что звуки и свет от пиротехники, напоминающие взрывы, вредят психологическому здоровью людей во время войны. Кроме того, это несет вред окружающей среде и животным.

8 августа 2022-го нардепы приняли его за основу (250 голосов), а 11 апреля 2023-го приняли законопроект в целом (290 голосов).

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава минцифры Михаил Федоров сообщал, что в настоящее время в Украине не планируют запрещать TikTok, хотя следят за подобными тенденциями в других странах.

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