Запретят ли в Украине TikTok: глава Минцифры о ближайших планах

В настоящее время в Украине не планируют запрещать TikTok. Хотя в Минцифре и следят за подобными тенденциями в других странах.

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Об этом сообщил глава Министерства Михаил Федоров, передает LIGA.net. Он отметил: в настоящее время о запрете как не говорят, так и не осуществляют каких-либо конкретных действий в этом направлении.

"Таких разговоров сейчас нет. Мы внимательно следим за происходящим в других странах. Но таких разговоров и конкретных действий в этом направлении нет пока", – сказал министр.

Что предшествовало

TikTok уже заблокировали на смартфонах госслужащих в ряде стран. В частности в:

Кроме того, в конце февраля Белый дом дал государственным учреждениям 30 дней на то, чтобы они удалили из федеральных устройств это приложение. Использование TikTok запретили и Еврокомиссия с Европарламентом.

Устанавливать приложение на рабочие гаджеты запретили и сотрудникам НАТО.

Причина таких решений – желание обеспечить безопасность данных. Дело в том, что TikTok "подозревают" в возможных:

продвижении китайской пропаганды;

сборе данных о пользователях.

"Чтобы защитить данные Комиссии и повысить ее кибербезопасность, Совет по корпоративному управлению ЕК решил приостановить работу приложения TikTok на корпоративных и личных устройствах, зарегистрированных в службе мобильных устройств Комиссии", – говорится, в частности, в электронном письме, ранее направленном сотрудникам Еврокомиссии.

В то же время на сайте Президента Украины в конце марта появилась петиция о запрете TikTok в стране. Ее автор:

утверждает, что через приложение идет "много пропаганды";

предлагает закрыть его полностью "хотя бы на период войны".

По состоянию на 13:55 3 апреля петиция собрала 9635 голосов из 25 000 необходимых. До конца сбора осталось 83 дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Федоров рассказал, что в Украине повестки военнообязанным не будут отправлять в мессенджеры. Пока это технически невозможно, поскольку в стране нет качественного соответствующего реестра.

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