В Украине зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса

Карина Бондаренко Общество 08:49, 2.04.2021 Обновлено: 09:14, 2.04.2021

В Украине за минувшие сутки, 1 апреля, от коронавируса умерло рекордное количество человек с начала пандемии.

Так, согласно данным сайта СНБО, болезнь унесла жизни 433 пациентов. Предыдущий рекорд смертности был установлен 30 марта – 407 смертей от COVID-19.

Больше всего зараженных 1 апреля умерло в Киеве – 46, Одесской области – 44 и Днепропетровской области – 36. В Херсонской области не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки.

Смертность от коронавируса в Украине.
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине циркулируют два новых штамма: британский – по всей территории, а южноафриканский обнаружили в двух областях.

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