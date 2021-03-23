В Украине за сутки вакцинировали более 10 тысяч человек: где больше всего
В Украине за минувшие сутки, 22 марта, вакцинировали 10 904 человек. Всего привито от начала прививочной кампании – 121 929.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек.
Отмечается, что прививки делались 172 мобильными бригадами по иммунизации и 156 пунктами прививки.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область – 490 прививок;
Волынская область – 200 прививок;
Днепропетровская область – 960 прививок;
Донецкая область – 150 прививок;
Житомирская область – 590 прививок;
Закарпатская область – 500 прививок;
Запорожская область – 310 прививок;
Ивано-Франковская область – 454 прививки;
Киевская область – 310 прививок;
Кировоградская область – 300 прививок;
Луганская область – 150 прививок;
Львовская область – 880 прививок;
Киев – 1030 прививок;
Николаевская область – 250 прививок;
Одесская область – 320 прививок;
Полтавская область – 620 прививок;
Ривненская область – 400 прививок;
Сумская область – 450 прививок;
Тернопольская область – 510 прививок;
Харьковская область – 310 прививок;
Херсонская область – 510 прививок;
Хмельницкая область – 160 прививок;
Черновицкая область – 110 прививок;
Черниговская область – 100 прививок;
Черкасская область – 840 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве объяснили, кто получит прививки от COVID-19 на втором этапе вакцинации.