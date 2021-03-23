В Україні за добу вакцинували понад 10 тисяч осіб: де найбільше
В Україні за минулу добу, 22 березня, вакцинували 10 904 осіб. Усього щеплено від початку вакцинальної кампанії –121 929.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 321 095 осіб.
Уточнюється, що щеплення проводилось 172 мобільними бригадами з імунізації та 156 пунктами щеплення.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
Вінницька область – 490 щеплень;
Волинська область – 200 щеплень;
Дніпропетровська область – 960 щеплень;
Донецька область – 150 щеплень;
Житомирська область – 590 щеплень;
Закарпатська область – 500 щеплень;
Запорізька область – 310 щеплень;
Івано-Франківська область – 454 щеплення;
Київська область – 310 щеплень;
Кіровоградська область – 300 щеплень;
Луганська область – 150 щеплень;
Львівська область – 880 щеплень;
Київ – 1030 щеплень;
Миколаївська область – 250 щеплень;
Одеська область – 320 щеплень;
Полтавська область – 620 щеплень;
Рівненська область – 400 щеплень;
Сумська область – 450 щеплень;
Тернопільська область – 510 щеплень;
Харківська область – 310 щеплень;
Херсонська область – 510 щеплень;
Хмельницька область – 160 щеплень;
Чернівецька область – 110 щеплень;
Чернігівська область – 100 щеплень;
Черкаська область – 840 щеплень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОЗ пояснили, хто отримає щеплення від COVID-19 на другому етапі вакцинації.