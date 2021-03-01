В Украине за сутки госпитализированы почти 2 тысячи людей с COVID-19

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
10,1 т.
Коронавирус в Украине сегодня

На утро 1 марта в Украине количество заражений коронавирусом достигло 1 352 134. За сутки этот диагноз поставили 4285 гражданам, еще 1779 попали в больницы.

С начала пандемии COVID-19 унес 26 050 жизней (+68), при этом 1 171 724 украинца побороли болезнь и вылечились (+1701). Обновленные данные статистики озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, также они появились на сайте СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Винницкой области – 598, Ивано-Франковской – 526, Житомирской – 466, Черновицкой – 335 и Львовской – 315. Среди новых больных – 258 детей и 93 медработника.

Данные по COVID-19 в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 156 случаев;

  • Винницкая область – 598 случаев;

  • Волынская область – 65 случаев;

  • Днепропетровская область – 165 случаев;

  • Донецкая область – 54 случая;

  • Житомирская область – 466 случаев;

  • Закарпатская область – 242 случая;

  • Запорожская область – 83 случая;

  • Ивано-Франковская область – 526 случаев;

  • Киевская область – 208 случаев;

  • Кировоградская область – 3 случая;

  • Луганская область – 10 случаев;

  • Львовская область – 315 случаев;

  • Николаевская область – 190 случаев;

  • Одесская область – 207 случаев;

  • Полтавская область – 97 случаев;

  • Ривненская область – 58 случаев;

  • Сумская область – 120 случаев;

  • Тернопольская область – 178 случаев;

  • Харьковская область – 69 случаев;

  • Херсонская область – 20 случаев;

  • Хмельницкая область – 32 случая;

  • Черкасская область – 67 случаев;

  • Черновицкая область – 335 случаев;

  • Черниговская область – 21 случай.

Прирост заражений COVID-19 и активных больных в Украине

В официальной информации по заболеваемости коронавирусом в Украине нет данных со временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.

Прирост смертей и выздоровлений от COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки было проведено 23 066 тестирований: 15 394 методом ПЦР, 2621 методом ИФА и 5051 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 6 921 573 ПЦР-тестирования.

COVID-карта Украины

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