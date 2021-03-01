В Украине за сутки госпитализированы почти 2 тысячи людей с COVID-19
На утро 1 марта в Украине количество заражений коронавирусом достигло 1 352 134. За сутки этот диагноз поставили 4285 гражданам, еще 1779 попали в больницы.
С начала пандемии COVID-19 унес 26 050 жизней (+68), при этом 1 171 724 украинца побороли болезнь и вылечились (+1701). Обновленные данные статистики озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, также они появились на сайте СНБО.
Больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Винницкой области – 598, Ивано-Франковской – 526, Житомирской – 466, Черновицкой – 335 и Львовской – 315. Среди новых больных – 258 детей и 93 медработника.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 156 случаев;
Винницкая область – 598 случаев;
Волынская область – 65 случаев;
Днепропетровская область – 165 случаев;
Донецкая область – 54 случая;
Житомирская область – 466 случаев;
Закарпатская область – 242 случая;
Запорожская область – 83 случая;
Ивано-Франковская область – 526 случаев;
Киевская область – 208 случаев;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 10 случаев;
Львовская область – 315 случаев;
Николаевская область – 190 случаев;
Одесская область – 207 случаев;
Полтавская область – 97 случаев;
Ривненская область – 58 случаев;
Сумская область – 120 случаев;
Тернопольская область – 178 случаев;
Харьковская область – 69 случаев;
Херсонская область – 20 случаев;
Хмельницкая область – 32 случая;
Черкасская область – 67 случаев;
Черновицкая область – 335 случаев;
Черниговская область – 21 случай.
В официальной информации по заболеваемости коронавирусом в Украине нет данных со временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.
За прошедшие сутки было проведено 23 066 тестирований: 15 394 методом ПЦР, 2621 методом ИФА и 5051 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 6 921 573 ПЦР-тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из-за вспышки COVID-19 на Ивано-Франковщине "Укрзалізниця" прекратит курсирование поездов с 7 марта. В то же время в компании объяснили пассажирам, как выехать из карантинного региона.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году все желающие украинцы смогут вакцинироваться против коронавируса.
Инфекционист Ольга Голубовская говорит, что течение COVID-19 в Украине значительно изменилось, а летальность может увеличиться.