В Украине за сутки госпитализированы почти 2 тысячи людей с COVID-19

На утро 1 марта в Украине количество заражений коронавирусом достигло 1 352 134. За сутки этот диагноз поставили 4285 гражданам, еще 1779 попали в больницы.

С начала пандемии COVID-19 унес 26 050 жизней (+68), при этом 1 171 724 украинца побороли болезнь и вылечились (+1701). Обновленные данные статистики озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, также они появились на сайте СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Винницкой области – 598, Ивано-Франковской – 526, Житомирской – 466, Черновицкой – 335 и Львовской – 315. Среди новых больных – 258 детей и 93 медработника.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 156 случаев;

Винницкая область – 598 случаев;

Волынская область – 65 случаев;

Днепропетровская область – 165 случаев;

Донецкая область – 54 случая;

Житомирская область – 466 случаев;

Закарпатская область – 242 случая;

Запорожская область – 83 случая;

Ивано-Франковская область – 526 случаев;

Киевская область – 208 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 315 случаев;

Николаевская область – 190 случаев;

Одесская область – 207 случаев;

Полтавская область – 97 случаев;

Ривненская область – 58 случаев;

Сумская область – 120 случаев;

Тернопольская область – 178 случаев;

Харьковская область – 69 случаев;

Херсонская область – 20 случаев;

Хмельницкая область – 32 случая;

Черкасская область – 67 случаев;

Черновицкая область – 335 случаев;

Черниговская область – 21 случай.

В официальной информации по заболеваемости коронавирусом в Украине нет данных со временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.

За прошедшие сутки было проведено 23 066 тестирований: 15 394 методом ПЦР, 2621 методом ИФА и 5051 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 6 921 573 ПЦР-тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

из-за вспышки COVID-19 на Ивано-Франковщине "Укрзалізниця" прекратит курсирование поездов с 7 марта. В то же время в компании объяснили пассажирам, как выехать из карантинного региона.