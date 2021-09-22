В Украине вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан

В Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса (COVID-19) для работников учебных заведений, министерств и других органов центральной исполнительной власти, а также местных госадминистраций.

Об этом на заседании правительства в среду, 22 сентября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Глава Минздрава подчеркнул, что такое требование законно и предусмотрено законом.

"Статьей 12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний", – сказал Ляшко.

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Он добавил, что важно сохранить работу госорганов на фоне пандемии.

"После регистрации первых случаев COVID-19 и внедрение карантина весной 2020 года нами были созданы максимально возможные условия для того, чтобы работа объектов критической инфраструктуры была обеспечена и эффективно выполняла государственные функции", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения подсчитали, что в Украине от последствий коронавирусной болезни чаще умирают невакцинированные люди. Процент летальных случаев среди них составляет 99,2.