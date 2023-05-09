В Украине ввели в обращение почтовую марку, посвященную 'Гвардии наступления'. Фото

"Укрпочта" запустила в обращение новый почтовый блок марок "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления". Приобрести их можно в отделениях "Укрпочты", филателистических точках и онлайн.

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Об этом сообщили гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский и пресс-служба Министерства внутренних дел. 9 мая в Киеве состоялось спецпогашение, на котором присутствовали заместитель министра МВД Екатерина Павличенко, командир объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" Александр Нетребко, командир 15-го мобильного пограничного отряда Госпогранслужбы "Стальная граница" Падитель Валерий, командир 1-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Буревой" Мишакин Николай и Смилянский.

В частности, этот выпуск посвящен защитникам и защитницам Украины, защищающим священную украинскую землю и тем, кто положил собственную жизнь, защищая суверенитет и целостность нашего государства.

Отмечается, что на почтовом блоке: "Честь. Мужество. Закон" изображены бойцы специальных штурмовых подразделений системы МВД – Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы. Военные этих спецподразделений будут освобождать оккупированные врагом территории нашей страны.

"Знаково то, что сегодня мы открываем и презентуем марку, которая является символом нашей несгибаемости, нашей будущей победы", – отметила замглавы МВД Екатерина Павличенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрпочта" выпустила ко Дню Независимости Украины блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые", а также конверт. Ее тираж также составил миллион экземпляров.

А ставшая легендарной марка "Русский военный корабль, иди..." станет невзаимозаменяемым токеном (NFT) и будет продана за криптовалюту. "Укрпочта" уже ищет партнера по выпуску, размещению и продаже марки.

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