В Украине вступили в действие новые правила бронирования от мобилизации: что изменилось с 1 декабря

С 1 декабря 2024 года в Украине вступили в силу новые правила бронирования от мобилизации. Теперь среди критериев для предприятий, желающих забронировать работников, появился так называемый зарплатный лимит.

Видео дня

Кроме того, оформить бронь от мобилизации можно будет исключительно через портал Дія. OBOZ.UA выяснял, как изменились правила бронирования от мобилизации с 1 декабря.

По информации Министерства цифровой трансформации, до 28 февраля 2025 года работодатели должны подтвердить критичность предприятия, чтобы иметь возможность бронировать сотрудников от мобилизации. При этом полностью цифровизованное бронирование в Дії позволит проводить процедуру быстро и без коррупции.

Теперь для бронирования сотрудников предприятие должно отвечать сразу 3 критериям одновременно. Речь идет об уровне средней заработной платы, которая должна составлять не ниже 2,5 минимальных (20 тыс. грн по состоянию на 1 декабря). Кроме того, у предприятия должны отсутствовать какие-либо налоговые долги.

Вместе с тем, критичность предприятия определяется такими критериями: резидентство в Дія.City; 1,5 млн евро или более уплаченных налогов за год; 32 млн евро или более поступлений; важность для национальной экономики или потребностей территориальной громады.

Примечательно, что для получения статуса "критического предприятия" работодатели обязаны собрать соответствующий пакет документов, которые должны подтверждать соответствие указанным критериям.

Ранее сообщалось, что в Генеральном штабе ВСУ не рассматриваются снижения мобилизационного возраста в Украине, подобных инициатив в ведомстве не проявляли. При этом готовятся мотивационные контракты для граждан 18-25 лет.

Напомним, Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили концепцию реформы военно-врачебных комиссий (ВВК), призванную устранить недостатки действующей системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!