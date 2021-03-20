В Украине впервые пересадят легкие: пациент специально вернулся из Индии

Бригада во главе с директором Института сердца Министерства здравоохранения Борисом Тодуровым готовится к проведению в Украине первой пересадки легких.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 19 марта. По словам Тодурова, для этого они длительное время учились в Германии (чтобы посмотреть видео, доскроолльте страницу до конца).

"Мы готовимся к первой пересадке легких. В прошлом году довольно долго учились в Германии всей бригадой. Это одна из сложнейших операций", – отметил врач.

В то же время один из пациентов Сергей Ганзя специально вернулся в Украину из Индии, потому что здесь больше шансов дождаться органа.

"По программе лечения Минздрав отправил нас в Индию, где проводились трансплантации легких, но изменилось законодательство и проводить такие операции перестали. Я два года ждал, но после того, как изменилось законодательство в Украине и были проведены трансплантации во Львове, мы с товарищем по несчастью, который тоже ждет пересадки легких, решили вернуться домой и записаться в лист ожидания. Здесь есть шанс дождаться органа, потому что в Индии для иностранцев сейчас это невозможно. Может позднее что-то измениться, но с состоянием моих легких у меня нет времени долго ждать", – пояснил Ганзя.

В свою очередь Тодуров добавил, что Сергей включен в лист ожидания.

"Надеемся, что он станет первым или одним из первых, кому в Украине сделают трансплантацию (легких)", – сказал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье с 15 на 16 марта хирурги провели уникальные операции по пересадке органов (сердца, почек и печени) умершего человека четырем пациентам. Руководил бригадой Тодуров.