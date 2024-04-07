В Украине воцарится весеннее тепло: где 8 апреля будет лучшая погода

В понедельник, 8 апреля, в Украину придет долгожданное потепление. Во всех областях температура воздуха вырастет на несколько градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Погода в первый день рабочей недели будет по-настоящему весенней, без осадков.

Впрочем, кое-где ожидается небольшая облачность. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на всей территории страны ночью 5-10°С тепла, а днем от 18-23°С.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что уже в ближайшие дни в Украине потеплеет до +26. Погода в рабочие дни новой недели (8-12 апреля) будет по-настоящему весенней, без осадков.

Также стало известно о том, что в воскресенье, 7 апреля, с самой высокой точки украинских Карпат Говерлы сошла снежная лавина. К счастью, никто не пострадал.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве 2 и 3 апреля фиксировали рекорды максимальной скорости ветра. Во вторник этот показатель достиг 19 м/с (68 км/ч), что стало максимумом с 2018 года.

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