С Говерлы сошла лавина: спасатели показали фото

В воскресенье, 7 апреля, с самой высокой точки украинских Карпат Говерлы шла снежная лавина. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области. Конус лавины перекрыл исток реки Прут.

"Сегодня с горы Говерла лавина мокрого снега сошла из снежной доски полной глубины объемом 274 400 куб. метров. Пострадавших нет", – говорится в сообщении Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что уже в ближайшие дни в Украине потеплеет до +26. Погода в рабочие дни новой недели (8-12 апреля) будет по-настоящему весенней, без осадков.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве 2 и 3 апреля фиксировали рекорды максимальной скорости ветра. Во вторник этот показатель достиг 19 м/с (68 км/ч), что стало максимумом с 2018 года.

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