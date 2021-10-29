В Украине вакцинированные полицейские на патрулировании будут иметь спецзначки

В Украине полицейские на патрулировании будут носить на форме специальные значки, показывающие, что они вакцинировались от COVID-19. В стране около 80% сотрудников полиции получили вакцину.

Об этом рассказал Глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба НПУ. Он отметил, что за все время пандемии умерли 20 работников полиции, еще сотни правоохранителей находились в реанимации.

По состоянию на конец октября болеет 2200 полицейских, но в реанимации людей практически нет.

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"И, слава Богу, никакой смерти. Мы не подвергаем опасности граждан и будем требовать у граждан, преступивших закон, отвечать перед законом", – сказал Клименко.

Он добавил, что спецзначки на патрульных и участковых офицерах появятся уже с понедельника, 1 ноября. На таком значке будет нарисован малый герб Украины с надписью: "Вакцинований і захищений".

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция в Украине будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-кодам. Это будет происходить в местах массового скопления людей.