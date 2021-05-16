В Украине ухудшится погода: циклон принесет дождь и похолодание
Начало следующей недели не будет порадует украинцев хорошей весенней погодой. В частности, 17 мая в страну придет циклон, который принесет дожди, временами грозы и понижение температуры воздуха.
Таким прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она также опубликовала карты.
По словам специалиста, днем в понедельник осадки наиболее вероятны в северных, центральных областях, а также на Одесщине и Николаевщине.
Восточная часть и большинство западных областей в этот день попадут в преимущественно сухую погоду. Тогда как похолодание больше всего затронет полосу от Киевской до Одесской области.
Температура воздуха днем в понедельник местами будет колебаться в пределах + 17... +22 градусов. Однако в восточной части страны, а также на юге, кроме Одесщины, Днепропетрщины и Сумщины будет даже жарко – в пределах +23... +29.
"Киевляне! Наслаждайтесь прекрасным сегодняшним днем, потому что завтра будет дождь и небольшое похолодание, днем где-то +18... +20 градусов", – предупредила Диденко о погоде в столице.
Как сообщал OBOZREVATEL :
по прогнозу Укргидрометцентра, до конца мая погода в Украине будет умеренно теплой и дождливой. Несмотря на плюсовые отметки термометров, ожидать летней жары не стоит.
Метеоролог Вазира Мартазинова спрогнозировала, что в Украине в конце весны и в начале июня погода будет прохладной, до заморозков. Вместе с тем, теплые дни также будут наблюдаться.