В Украине ухудшится погода: циклон принесет дождь и похолодание

Начало следующей недели не будет порадует украинцев хорошей весенней погодой. В частности, 17 мая в страну придет циклон, который принесет дожди, временами грозы и понижение температуры воздуха.

Таким прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она также опубликовала карты.

По словам специалиста, днем в понедельник осадки наиболее вероятны в северных, центральных областях, а также на Одесщине и Николаевщине.

Восточная часть и большинство западных областей в этот день попадут в преимущественно сухую погоду. Тогда как похолодание больше всего затронет полосу от Киевской до Одесской области.

Температура воздуха днем в понедельник местами будет колебаться в пределах + 17... +22 градусов. Однако в восточной части страны, а также на юге, кроме Одесщины, Днепропетрщины и Сумщины будет даже жарко – в пределах +23... +29.

"Киевляне! Наслаждайтесь прекрасным сегодняшним днем, потому что завтра будет дождь и небольшое похолодание, днем где-то +18... +20 градусов", – предупредила Диденко о погоде в столице.

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