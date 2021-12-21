В Украине ударят сильные морозы: где в среду будет до -17. Карта

Погода в Украине в среду, 22 декабря, будет облачной, но без осадков. В то же время морозы существенно усилятся, особенно ночью.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Холоднее всего будет на востоке, на западе "минусы" днем ожидаются не такими значительными (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Погодные условия обусловит антициклон Anni, который местами принесет прояснения, но обеспечит холодный арктический воздух.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 13 мороза, в восточных областях до -17.

Днем на западе от 2 до 4 мороза, на севере, юге и в центра -4… -7, на востоке до 10 мороза.

В Киеве в среду прогнозируют до 11-13 мороза, а днем до -8.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря многие регионы Украины засыпало снегом. Из-за погодных условий на дорогах образовалась гололедица, которая спровоцировала немало аварий.