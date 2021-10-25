В Украине ударят морозы до минус 7: синоптики предупредили о похолодании. Карта

В течение следующих нескольких дней в Украине похолодает, ночная температура местами опустится до -7 °С. Днем лишь в нескольких регионах воздух максимально прогреется до +14.

Однако ближе к выходным погода в стране вновь порадует незначительным потеплением. Об этом свидетельствует прогноз от Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Согласно ему, до конца суток 25 октября температура в регионах будет держаться на уровне +8... + 0, до +14 на Закарпатье. День обещает быть солнечным, без осадков, ветер разных направлений, 3-8 м/с.

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Однако уже в ночь на 26 октября в большинстве областей ударит мороз. На западе столбики термометров покажут -1... -4, на Буковине до -6 °С. В Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Запорожской областях 0... -3. На Черниговщине и в восточных регионах -2... -4. На Черкасщине, Харьковщине, Донетчине, Луганщине холодное – в пределах -4... -7 °С. В южных регионах 0... -2, на Одесщине ночью будет еще плюсовая температура – до +5 °С.

Днем во вторник столбики термометров в большинстве областей будут держаться на уровне +9... +11, немного теплее будет на западе – местами +12... +14, а на востоке холоднее – в пределах +6... +10. Солнечно, без осадков, ветер разных направлений, 3-8 м/с.

Примерно такой же по температуре погода будет и в среду, 27 октября. Хотя сильнее ночной мороз ударит не только на крайнем востоке, но и, например, Буковине – в пределах -5... -7 °С. Днем будет облачно, но без осадков, в среднем +9... +11.

С четверга ожидается незначительное потепление, ночной мороз максимально составит -3 °С в нескольких областях, а в целом температура будет выше нуля. Днем все еще солнечно, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Татьяна Негадайлова дала прогноз на зиму в Украине. По ее словам, украинцев будут ждать и праздничные морозы, и обильные снегопады.