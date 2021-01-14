В Украине ударят морозы до -21. Карта

Погода в Украине до конца текущей недели сохранится морозной. Местами по стране ожидается до -21 градуса.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, в стране 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры.

По прогнозу синоптиков в ближайшие два дня температура ночью упадет до 12-18 градусов мороза, а местами в северных областях до -21. Днем столбики термометра покажут -10-16 градусов. Также синоптики отметили, что морозы продержатся и 17-18 января. Кроме того, по всей стране пройдут снегопады.

Прогноз погоды в Украине на 15 января Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 16 января Укргидрометцентр

В Киеве 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 мороза, днем до -11-15 градусов. 17-18 января холодная погода также сохранится. 17-18 января в области ночью температура воздуха опустить до -21 градуса. В столице также пройдут снегопады.

Прогноз погоды в Украине на 17 января Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 18 января Укргидрометцентр

Отметим, что ранее в Украину пришла настоящая зима. Почти все города страны засыпало снегом и ударили морозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили о снеге и усилении морозов в Украине.