В Украине ударят морозы до -20: синоптик дала прогноз на следующую неделю

София Ковнир Общество 00:33, 11.01.2021 Обновлено: 00:33, 11.01.2021

В Украине с 14 по 19 января ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, температура воздуха опустится до -20 градусов.

Соответствующее заявление сделала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, с понедельника, 11 января, в нашу страну придет холодный арктический ветер.

Как рассказала эксперт, пик похолодания запланирован с 14 по 19 января. Ночью температура будет достигать -14…-20 градусов.

11 и 12 января в Украине не ожидаются снегопады. Однако в Крыму и западной части страны возможны небольшие осадки.

13 января на юго-востоке будет мокрый снег и дождь, а также гололед и штормовой ветер. Такой циклон захватит восток Украины, Днепропетровскую, Сумскую области и Запорожье.

Кроме того, 13 и 14 января синоптик спрогнозировала подобное ухудшение погоды в западных и северных областях.

Температура воздуха опустится до -20 градусов
Скриншот
В Украине с 14 по 19 января ожидается резкое ухудшение погоды
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что ближе к Крещению "минусы" станут более существенными.

В целом в январе прогнозируют температуру воздуха выше средних многолетних значений.

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