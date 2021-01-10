В Україні вдарять морози до -20: синоптикиня дала прогноз на наступний тиждень

Софія Ковнір Суспільство 00:33, 11.01.2021 Оновлено: 00:33, 11.01.2021

В Україні з 14 по 19 січня очікується різке погіршення погодних умов. Так, температура повітря опуститься до -20 градусів.

Відповідну заяву зробила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, з понеділка, 11 січня, в нашу країну прийде холодний арктичний вітер.

Як розповіла експертка, пік похолодання запланований з 14 по 19 січня. Вночі температура сягатиме -14...-20 градусів.

11 і 12 січня в Україні не очікуються снігопади. Однак у Криму та західній частині країни можливі невеликі опади.

13 січня на південному сході буде мокрий сніг і дощ, а також ожеледиця і штормовий вітер. Такий циклон захопить схід України, Дніпропетровську, Сумську області та Запоріжжя.

Крім того, 13 і 14 січня синоптик спрогнозувала подібне погіршення погоди в західних і північних областях.

Температура повітря опуститься до -20 градусів
Скриншот
В Україні з 14 по 19 січня очікується різке погіршення погоди
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптикиня Наталія Діденко попередила, що ближче до Водохреща "мінуси" стануть більш істотними.

Загалом у січні прогнозують температуру повітря вищу за середні багаторічні значення.

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