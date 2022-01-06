В Украине ударят морозы до 10 градусов: где будет холоднее всего до конца недели. Карта

До конца текущей недели в Украине изменится погода: сильные ночные морозы придут на смену умеренным заморозкам, а вместо солнечных дней прогнозируются осадки в виде снега.

По данным Украинского гидрометцентра, самые сильные морозы до -10 градусов следует ожидать практически на всей территории страны, кроме южных регионов и Крыма. Впрочем, резкое похолодание не на долго удержит свои позиции.

На Рождество, 7 января, по всей территории Украины будет сухая погода, во всех регионах в течение для покажется солнце. В Киеве в пятницу температура ночью составит 1-3 градуса мороза, а днем поднимется до нуля.

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Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Волынской областях ночью 7 января прогнозируется 3-6 градусов ниже нуля, а днем столбики термометра покажут от -1 до +1 градуса. В Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областях и на юге Украины ночью будут небольшие заморозки до -1 градуса. Днем температура составит 1-3 градуса выше нуля.

Существенное похолодание придет в Украину в ночь с 7 на 8 января. Во всех регионах страны, кроме Одесской, Николаевской и Херсонской областях ночная температура будет колебаться от 6 до 10 градусов мороза. На юге также похолодает, однако там температура ночью опуститься до 4-6 градусов со знаком "минус".

В Киеве 8 января ночью также будет сильный мороз до -9 градусов. Днем в столице температура составит от 0 до -2 градусов. Осадков в этот день синоптики не предвещают.

В последний день недели, 9 января, морозы отступят, однако им на смену придут осадки, преимущественно в северо-западных областях и в Киеве. Так, в столице в воскресенье прогнозируют от -1 до +1 градуса и небольшой снег.

Также снег 9 января возможен в Черниговской и Сумской областях. Температура в этих регионах ночью будет от 2 до 6 градусов мороза, днем не намного поднимется: 1-3 градуса со знаком "минус".

Небольшой снег также возможен в этот день в Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Ривненской и Тернопольской областях. Температура в этих областях будет колебаться от -1 до +1 градуса.

На юге страны в воскресенье осадков не предвидится. Ночная температура в Одесской, Николаевской и Херсонской областях составит от -1 до +3, а днем – 3-6 градусов тепла.

В восточных и центральных регионах в последний день недели столбики термометров будут показывать от +1 до -3 градусов. Небо будет покрыто облаками, однако осадков синоптики не обещают.

Напомним, во Львове в натуралистическом центре неожиданно проснулись два сурка, которые перебывали в зимней спячке. Настолько короткий сон животных был зафиксирован впервые за 13 лет. Причиной пробуждения сурков стала теплая погода - в последние дни во Львове наблюдается плюсовая температура.