В Украине ударят 15-градусные морозы: где в среду будет холоднее всего. Карта

Погода в Украине в среду 12 января будет морозной по всей территории страны. Морозы до -16 градусов ожидаются ночью на Ривненщине, Черниговщине и Киевщине, а днем холоднее всего будет в столице – до -15.

При этом почти во всех регионах будет ветрено, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook. Такую погоду будет гарантировать антициклон Bernhard.

Он предполагает, что осадков на территории Украины в этот день не будет, только на Луганщине, Донеччине и в Крыму ночью возможен небольшой снег. В целом, в течение дня следует ожидать облачную с прояснениями погоду. Местами на дорогах гололедица.

Видео дня

На востоке Украины днем столбики термометров будут показывать -8...-10 градусов, а ночью будет до 13 градусов мороза. При этом в большинстве городов будет солнечно и сухо. Ветер до 12 метров в секунду.

В южных регионах днем от -4 до -6, а ночью до -9 градусов. Солнце также прогнозируется в большинстве городов. На западе ночью будет прохладнее – до 16 градусов с отметкой "минус". Днем также ударят сильные морозы. Следует ожидать до -7 градусов.

На севере морозы ночью будут до -16 градусов, а днем термометры будут показывать -11...-13 градусов.

В Киеве ночью и днем прогнозируется от -13 до -15 градусов. А в Киевской области прогнозируют до -17 градусов ночью. В течение дня будет солнечно и сухо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии Старого Нового года погода в Украине дважды кардинально изменится. Сначала придут сильные морозы, затем – потепление и оттепель. Температурные качели повлекут за собой циклон и антициклон, которые поочередно будут властвовать над Украиной.