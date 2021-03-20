В Украине судьи перед увольнением из ВСП получили более 3 млн грн зарплаты

Судья Высшего совета правосудия Николай Худык получил 980 053 гривен зарплаты перед увольнением. Остальные судьи также получили внушительные суммы.

Как сообщает Pavlovsky News, 15 марта у четырех членов ВСП закончились полномочия и они вместе получили более 3 млн грн.

Помимо Худыка, огромные деньги заработали Андрей Овсиенко – 497 840 грн, Игорь Артеменко – 875 609 грн и Виктор Шапран – 723 635 грн.

Отмечается, что судья Худык имеет двух братьев, которые занимают высокие государственные должности в Беларуси и России. Его брат Андрей Худык занимает пост министра природных ресурсов Беларуси. А второй брат Василий работает начальником Управления внутренних дел по Тульской области, РФ.

В своей декларации Худык указал, что он с женой владеет домом, квартирой, двумя земельными участками и помещением под бар в Каменце-Подольском и области. И еще пять участков они с супругой арендуют. В бесплатном пользовании у Худыка есть и квартира на 117 кв.м. в Киеве .

В 2020 году судья купил новый внедорожник Land Cruiser Prado 150. Также он владеет авто ГАЗ М21 1963 года выпуска. Еще в его семье есть три авто марок Volkswagen, Audi и Ford.

В пресс-службе Высшего совета правосудия такие большие выплаты объяснили тем, что судьи окончили работу в ВСП и в эту сумму входят неиспользованные отпуска, больничные и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Конституционном Суде Украины помощниками судей работают родственники действующих или бывших судей КСУ.