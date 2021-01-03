В Украине студент за 2,5 часа сделал тест на COVID-19 и успел на важную операцию в Беларусь. Видео

Украинский студент Михаил Комнацкий смог посреди ночи сдать ПЦР-тест на коронавирус и успеть на рейс в столицу Беларуси. Там 20-летнему парню должны были провести жизненно важную операцию по трансплантации почки.

В очереди на орган он стоял два года, поэтому, когда в канун Нового года получил приглашение из Минска, времени на раздумья не было. В выходной и ночью ему пришлось искать клинику, чтобы сделать тест, без которого его бы не пустили на самолет, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что здесь сработало правило нескольких рукопожатий – общественные активисты, журналисты, чиновники Министерства здравоохранения. И единственный, кому удалось дозвониться, – главный санитарный врач Виктор Ляшко, который организовал экстренный анализ.

Тогда как врач Киевского областного лабораторного центра специально ночью приехала на работу, чтобы провести парню диагностику на COVID-19. Результат был готов за 2,5 часа и Михаил смог подтвердить минским врачам, что уже на следующий день будет в Беларуси.

"Я ждал этого звонка. Представлял, как это будет происходить в принципе. Покупал продукты. И здесь вижу номер +375 – это код Беларуси. Сердечко заколотилось. Уже был готов услышать, что какой-то результат есть", – вспоминает парень ожидания на новости из Беларуси.

Он уже три года прикован к гемодиализу. В первую смену – в институте, а после занятий три раза в неделю должен ездить в больницу на 5-часовые процедуры.

"Я стану свободным от этих процедур. Появится время. И вообще здоровье улучшится", – рассказал Михаил об ожиданиях от операции.

В то же время издание добавляет, что на днях случилась подобная история, но без счастливого финала. На пересадку почки в Минск не попала 30-летняя украинка, которая шесть лет живет на диализе. Ее вызвали в белорусскую клинику накануне в восемь вечера. И к рейсу в четыре утра она не успела сделать ПЦР-тест. Из-за этого в самолет ее не пустили даже при объяснении, насколько это важно. Донорский орган отдали другому человеку и теперь женщина должна надеяться на еще один шанс.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Института сердца, кардиохирург Борис Тодуров провел десятую за год операцию по пересадке сердца в Украине. Ее делали во Львове.