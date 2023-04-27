В Украине стартовал шпионский сериал 'Табун' о Второй мировой войне: в чем его особенность

Телеканал ICTV2 показывает шпионский военный мини-сериал "Табун" о героизме, силе и отваге украинцев во время Второй мировой войны. Премьера с Митей Рыбалевским и Дарьей Петрожицкой вышла на экраны 25 апреля в 20:00 и получила очень высокие рейтинги, более полумиллиона зрителей просмотрели сериал.

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В основу сериала взяли реальные исторические факты 1942 года, когда нацисты провели на военнопленных испытания нового ядовитого вещества и все военнопленные погибли. Так стало известно, что Рейх планирует использовать химическое оружие нового поколения – Табун.

Сюжет сериала состоит в том, что во время Второй мировой войны, украинец, а теперь британский разведчик Иван Диденко (Митья Рыбалевский), через 15 лет во главе диверсионной группы возвращается в оккупированный родной город Звягель. Герой должен не только спасти сотни тысяч жизней от новейшего нацистского химического оружия Табун, но и защитить свою любимую Галину (Елена Ларина). Сможет ли герой вновь обрести доверие родного брата и земляков, чтобы вместе обезвредить смертоносную лабораторию?

Съемки сериала завершили всего за несколько часов до полномасштабного вторжения РФ в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года.

Дарья Петрожицкая играет диверсантку Ольгу Ольшевскую, которая вместе с главным героем Иваном Диденко (Мите Рыбалевский) работает над миссией Черчилля. Герои ищут антидот отравляющего газа, который немцы разрабатывают в секретной лаборатории в оккупированном городе Украины.

Актеру Мите Рыбалевскому приходилось говорить и на немецком, и на английском, и на украинском языках. Хотя актер не знал немецкого, ему удалось правдиво воспроизвести франкфуртский акцент.

Сериал снимали в осенне-зимний период и специально выбирали пасмурные туманные дни для работы на площадке. Туман и холод помогали передать стилистику бурных военных времен и создать зловещую картину для зрителя.

По сюжету события в 4-серийке проходят в городе Новоград-Волынский (нынешний Звягель). Но воспроизводили город на Западной Украине в Киеве и его окрестностях. К примеру, съемки проходили в Киево-Печерской лавре.

На роль врача Галины искали актрису, похожую на героиню из легендарного фильма "Малена".

"Мы хотели показать украинскую Малену, которая переживает сложный этап в себе, но остается сильной, независимой женщиной. Наша Елена Ларина – непревзойденно сыграла и к тому же невероятно красива, действительно похожа на Монику Белуччи ", – рассказал режиссер Дмитрий Андриянов.

На самом деле газ у Табуна не имеет цвета, но имеет запах яблок. Такая страшная смерть с ароматом фруктов, которую тогда, в 1942 году, удалось остановить.

Сериал совмещает современный жанр боевика и стилистику фильмов о войне. В качестве примера команда сериала брала фильм "Бесславные ублюдки" оскароносного режиссера Квентина Тарантино.

Главная актриса Елена Ларина брала уроки немецкого перед съемками. Ее героиня, врач Галина, работает в немецком госпитале и свободно владеет немецким. Ранее Елена не изучала этот язык, поэтому ей пришлось работать с репетитором, а затем заучивать наизусть фразы.

Посмотрите сериал можно в эфире телеканала ICTV2 в 20:00 или на сайте ICTV в YouTube.