В Украине станет теплее до +22, но есть один 'нюанс': синоптики дали детальный прогноз на выходные. Карта

В ближайшие дни метеорологи прогнозируют в Украине потепление. Однако в большинстве областей в выходные пройдут мелкие дожди.

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Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометеорологического центра. Так, несмотря на теплую погоду 13-14 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность в большинстве областей.

Так в субботу, 13 мая, несмотря на тепло, небо в части областей будет затянуто облаками, изредка появляется солнце. Так, в этот день на севере, востоке, юге и в центральных областях Украины температура днем будет колебаться в пределах от 19 до 22 градусов.

Немного прохладнее погода ожидается в некоторых западных областях, в частности, в Закарпатье, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях ожидается от +16 до +20 градусов. В Закарпатье также пройдет дождь.

В воскресенье, 14 мая, еще более теплая погода будет на востоке, юге и центральных областях Украины. Днем температура воздуха в этих регионах будет составлять +22…+25 градусов.

На западе Украины, а именно на Волыни, Ровенщине, Львовщине, Хмельнитчине будет на несколько градусов прохладнее +19 ... +22 градуса. Также прохладнее будет и в Крыму – днем ожидается +18…+20 градусов.

Как сообщалось ранее, в Украину ворвется потепление, но часть областей коснутся дождей. Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что ночные заморозки наконец-то отступят во всех областях Украины.

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