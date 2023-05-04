В Украине станет холоднее, часть областей покроют дожди: синоптики дали прогноз до конца недели. Карта

В Украине синоптики прогнозируют похолодание в ближайшие дни. Так, к концу недели температура во всех регионах опустится на 4-5 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Теплее всего будет на востоке и юге Украины, во всех других регионах ожидается более прохладная погода.

В пятницу, 5 мая, в значительной части областей Украины ожидаются кратковременные дожди, только на юге и юго-востоке будет сухо. Температура воздуха днем составит: во Львове - +14 ... +16 градусов, в Житомире - +13 ... +15 градусов, в Полтаве - +16 ... +18 градусов, в Одессе - +17 ... +19 градусов, в Херсоне - +20 …+22 градуса.

В субботу, 6 мая, на территории Украины осадки синоптики не прогнозируют. Небо в большинстве областей будет затянуто облаками, изредка появляется солнышко. На Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумской области синоптики прогнозируют ночные заморозки – -1…-3 градуса. Днем в северных и центральных областях Украины также будет достаточно прохладно - +10 ... +13 градусов, немного теплее ожидается на востоке и юге Украины - +15 ... +18 градусов.

В воскресенье, 7 мая, в западных областях ожидаются кратковременные дожди. Во всех других областях Украины будет облачно, но без осадков. Днем будет достаточно прохладно – столбики термометров в среднем будут показывать +10…+13 градусов, немного теплее может быть на юге Украины.

Напомним, ранее синоптикиня рассказывала, когда ждать изменения погоды в Украине. Диденко рассказала, что в Украину придет атмосферный фронт, который принесет небольшое похолодание и дожди.

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