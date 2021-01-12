В Украине спрогнозировали количество новых больных COVID-19 до конца локдауна

Заболеваемость коронавирусом в Украине будет оставаться на низком уровне, по крайней мере еще как минимум до окончания локдауна.

К такому выводу пришли специалисты из Национальной академии наук, смоделировав развитие пандемии на 11-25 января. Прогноз опубликован на сайте НАН.

Ученые отмечают, что в последнюю неделю показатели распространения COVID-19 в регионах страны продолжили снижаться. На это среди прочего повлияли период праздников и проведение меньшего количества тестов. Подобная ситуация, убеждены они, ожидается и в последующие 14 дней.

По расчетам специалистов, с 12 по 18 января средняя заболеваемость коронавирусной инфекцией будет держаться на уровне 6937-5545 случаев ежедневно.

А вот в течение недели 19-25 января ученые прогнозируют в среднем 4663 новых случая COVID-19.

Прогноз количества новых подтвержденных случаев COVID-19 в Украине по модели с учетом влияния аномальных дат nas.gov.ua

В то же время летальность от этой болезни в Украине, по данным НАН, якобы демонстрирует устойчивую динамику и остается на уровне 1,5-2 процента. Также ученые в своем прогнозе подчеркивают, что уменьшение смертей от COVID-19 наблюдается и в больницах.

Прогнозные значения новых инфицированных в день для регионов Украины на 18 и 25 января и текущая оценка репродуктивного числа nas.gov.ua

Напомним: на утро 12 января в Украине официально подтверждены 1 124 430 случаев COVID-19. Из них 5116 были обнаружены в прошедшие сутки. От последствий болезни умерли 20 019 украинцев (+184 сутки), а 812 368 (+15 951) вылечились.

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