В Украине создают новый формат обучения – Академию КМЕФ

В Украине запускают новый проект – Академию КМЕФ. Она предлагает лидерам в бизнесе, органах власти и общественном секторе философию, нетворк и инструменты для саморазвития и раскрытия экономического потенциала.

Об этом заявил генеральный директор КМЕФ Юрий Пивоваров на Киевском международном экономическом форуме. Академия КМЕФ стартует уже 5 ноября с флагманской 2-месячной программой "Лидерство для экономического развития", ориентированной на предпринимателей и инвесторов, госслужащих и представителей ОМС, топ-менеджеров и экспертов, а также будущих лидеров изменений.

"Мы видим запрос на обучение нового формата на доступ к экспертизе и знаниям наших звездных спикеров. Поэтому программа "Лидерство для экономического развития" разработана именно практиками для практиков", – отметил Пивоваров.

Видео дня

8 модулей в течение 2 месяцев каждые две недели участники окунутся в следующие темы:

Глобальные тренды и успешные кейсы в Украине Прикладная макроэкономика и экономическая политика Инструменты экономического развития Стратегии и лучшие практики менеджмента Финансирование проектов развития Создание и развитие успешных команд "Невидимый капитал": репутация, PR и GR Культура, мышления, психология

Организаторы пригласили 30 звездных спикеров из Украины и из-за рубежа, среди которых Майкл Вулкок (Всемирный банк, Харвард), Гжегож Колодко (директор Tiger), Ирина Новикова (министерство экономики Украины), Дмитрий Кисилевский (комитет экономического развития ВРУ), Елена Бойцун (Luminate), Иван Лукерья (министерство развития общин и территорий), Жанна Крючкова (Jansen Capital Management), Андрей Баумейстер (философ), Богдан Данилишин (НБУ), Руслан Спивак (Райффайзен Банк), Иван Компан (Академия Delloitte) и др.

Член наблюдательного совета КМЕФ Виктор Галасюк подчеркнул, что программа является междисциплинарной и "ориентирована на лидеров, которые стремятся подняться на следующий уровень и раскрыть экономический потенциал компании, города, страны".

Программа будет проходить по пятницам и субботам в инновационном парке Unit.City в ноябре и декабре этого года.

Среди главных преимуществ программы называют:

Звездные спикеры-практики из Украины, США, ЕС и Азии

Диалоги с представителями власти и международными экспертами

Alumni Club (нетворкинг, учебные туры, специальные условия участия в КМЕФ)

Отбор участников будет проводиться на конкурсной основе, некоторым из них будут предоставляться стипендии на покрытие до 70% стоимости обучения.