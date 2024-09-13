В Украине самый высокий уровень смертности и самая низкая рождаемость в мире: раскрыты цифры

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США провело исследование демографических показателей в мире. Согласно последнему отчету, Украина имеет самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире.

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Об этом свидетельствуют последние данные из отчетов ЦРУ. Согласно подсчетам, уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек.

На втором и третьем местах по этому показателю находятся Литва и Сербия с показателями 15,2 и 14,9 соответственно. В то же время Россия и Беларусь занимают девятое и десятое места с уровнями 14 и 13,3 человека соответственно.

Самый низкий уровень смертности зафиксирован в Катаре, где он составляет 1,4 смерти на 1000 человек.

В рейтинге рождаемости среди стран мира Украина заняла последнюю строчку – 228-е место. Американские исследователи отметили, что на 1000 человек в Украине приходится всего шесть новорожденных.

Первую тройку в рейтинге разделили между собой африканские страны – Нигер (46,6), Ангола (41,1) и Бенин (40,3).

ЦРУ оценивает население Украины в 35,7 миллиона человек, из которых более 18 миллионов - женщины. Кроме того, прирост населения в Украине оценивается на уровне 2,38% по состоянию на 2024 год.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, которые выехали из страны из-за полномасштабного вторжения России и не планирующих возвращаться, – это самая большая демографическая потеря, которая не сравнится по величине с потерями на фронте. Ежемесячно количество наших сограждан, которые решают не возвращаться из стран, приютивших их, растет примерно на 100-150 тысяч.

Напомним, что В ООН прогнозируют, что к 2100 году население Молдовы сократится до 1,5 миллиона человек, то есть почти наполовину. Уже сейчас в Кишиневе раздается мнение, что украинские беженцы, которых в стране около 100 тысяч, могут немного улучшить демографическую ситуацию.

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