В Украине с начала лета утонуло 23 человека: спасатели напомнили правила поведения на воде

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Общество
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В Украине с начала лета утонуло 23 человека: спасатели напомнили правила поведения на воде

С начала июня на территории Украины утонуло 23 человека. Причинами трагедий стало преимущественно пренебрежение правилами безопасности на воде.

Об этом сообщили на Telegram-канале Министерства внутренних дел. Здесь же отметили, что популярные для водного досуга надувные матрасы – весьма ненадежный способ, чтоб заплывать на большую глубину.

Так, спасатели призвали в разгар купального сезона помнить о правилах, которые могут предотвратить трагические последствия веселого отдыха:

  • не купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

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  • не вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

  • не прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;

  • не купаться в одиночестве;

  • не использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

  • не употреблять спиртные напитки до и во время купания;

  • не подплывать близко к плавсредствам с техническим мотором, которые двигаются недалеко от мест купания;

  • не допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

  • не подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

  • детям, которые не умеют плавать, нельзя заходить глубже, чем по пояс;

  • не допускать купание детей без сопровождения взрослых.

Правила купания в водоемах.
Правила купания в водоемах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о жуткой статистике смертей на водоемах Украины с начала 2021 года.

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