В Украине с начала лета утонуло 23 человека: спасатели напомнили правила поведения на воде
С начала июня на территории Украины утонуло 23 человека. Причинами трагедий стало преимущественно пренебрежение правилами безопасности на воде.
Об этом сообщили на Telegram-канале Министерства внутренних дел. Здесь же отметили, что популярные для водного досуга надувные матрасы – весьма ненадежный способ, чтоб заплывать на большую глубину.
Так, спасатели призвали в разгар купального сезона помнить о правилах, которые могут предотвратить трагические последствия веселого отдыха:
не купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
не вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
не прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;
не купаться в одиночестве;
не использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
не употреблять спиртные напитки до и во время купания;
не подплывать близко к плавсредствам с техническим мотором, которые двигаются недалеко от мест купания;
не допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
не подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
детям, которые не умеют плавать, нельзя заходить глубже, чем по пояс;
не допускать купание детей без сопровождения взрослых.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о жуткой статистике смертей на водоемах Украины с начала 2021 года.