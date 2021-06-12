В Украине с начала лета утонуло 23 человека: спасатели напомнили правила поведения на воде

С начала июня на территории Украины утонуло 23 человека. Причинами трагедий стало преимущественно пренебрежение правилами безопасности на воде.

Об этом сообщили на Telegram-канале Министерства внутренних дел. Здесь же отметили, что популярные для водного досуга надувные матрасы – весьма ненадежный способ, чтоб заплывать на большую глубину.

Так, спасатели призвали в разгар купального сезона помнить о правилах, которые могут предотвратить трагические последствия веселого отдыха:

не купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

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не вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

не прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;

не купаться в одиночестве;

не использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

не употреблять спиртные напитки до и во время купания;

не подплывать близко к плавсредствам с техническим мотором, которые двигаются недалеко от мест купания;

не допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

не подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

детям, которые не умеют плавать, нельзя заходить глубже, чем по пояс;

не допускать купание детей без сопровождения взрослых.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о жуткой статистике смертей на водоемах Украины с начала 2021 года.