В Украине резко выросла смертность медиков от COVID-19: в разы выше, чем в Италии и Польше

В Украине в 2020 году от коронавируса погибли 468 медиков. В то же время в Италии – всего 274, а в Польше – 137 медицинских работников.

Об этом в своем блоге пишет глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский. "Италия, которая первой столкнулась с масштабной пандемией, у которой не было столько времени подготовить медицинскую систему, с населением в 65 млн, потеряла из-за коронавируса 274 врача (данные без учета января 2021-го). В Польше за этот же период из-за пандемии умерли 137 человек (общее количество населения 37 млн). В Украине же – 468 летальных случаев среди медиков. Почти в 3,5 раза больше смертей, чем у поляков!", – отметил Бродский.

Главная причина – у европейцев совершенно другие средства защиты для медиков, и за их качество власти строго спрашивают. Кроме того, Италия, Польша объявили жесткий локдаун, обеспечили всех медработников полной страховкой, в разы подняли зарплаты. Поляки, например, платят своим докторам уже до 400 тыс. грн в месяц с учетом доплат.

В Украине же обычные врачи получают в среднем 10 тыс. грн., а надбавкой за COVID-19 – до 50 тыс. грн. "Сравните с 400 тыс польских врачей. Вы бы не уехали в Польшу, понимая, что вас там обеспечат жильем, страховкой и проч.?", – написал Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 20 января, в Украине только в Кировоградской области зафиксировали менее 50 новых больных коронавирусом. Так, в регионе заболел 41 человек, выздоровели 109 пациентов, летальных случаев – шесть. Меньше всего новых случаев заражения также зарегистрировали в Херсонской – 101, Луганской – 124 и Закарпатской областях – 127.