В Украине резко потеплеет: в каких областях 3 мая будет выше +20. Карта

Уже в воскресенье, 3 мая, погода в Украине станет значительно теплее, хотя заморозки на поверхности почвы все еще возможны. В то же время днем на западе и частично на севере воздух может прогреться чуть выше +20 градусов.

На своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко заявила, что воскресенье будет еще теплее, чем суббота, но "ночь еще будет сопротивляться местами угрозой уже явно слабых заморозков". На сайте Гидрометцентра сообщается, что заморозки на почве от 0 до -3 градусов возможны в центральных, южных, восточных и Сумской областях.

Там объявлен I (желтый) уровень опасности.

Прогноз погоды на 3 мая

Диденко отметила, что днем в Украине ожидается в среднем от +12 до +18. На западе и местами на севере будет теплее – от +17 до +22 градусов.

В ночь на 3 мая температура воздуха будет держаться в пределах +1..+6 тепла.

Ветер юго-западный, на юго-востоке страны – северо-восточный, 5–10 метров в секунду.

"Дожди в большинстве областей Украины маловероятны, лишь какой-то пакостный влажный островок попытается попугать дождиком на Черниговщине и Киевщине", – рассказала эксперт об осадках.

Погода в Киеве в воскресенье будет весенней, воздух прогреется днем до +18..+20. Возможен кратковременный дождь.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха предупреждала, что в Украине будет наблюдаться несколько неравномерное распределение температуры, ведь теплее будет на западе и севере.

