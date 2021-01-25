В Украине разработали несколько вариантов проведения ВНО

В Украине разработали несколько вариантов проведения внешнего независимого оценивания знаний (ВНО) с учетом эпидемической ситуации.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале. Какой именно из них будет принят, решит в марте парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций.

"Разработано несколько вариантов проведения: или в полноформатном режиме, или как государственная итоговая аттестация в форме ВНО, или как ГНА (государственная итоговая аттестация, – ред.) в учебных заведениях (по выбору соискателя образования)", – уточнил он.

Чиновник также рассказал, что по данным на 25 января, на пробное ВНО зарегистрировались почти 140 тыс. человек.

"Окончательные цифры будут известны несколько позже, когда региональные центры оценивания качества образования обработают все платежи", – сказал Шкарлет.

Напомним, что пробное ВНО состоится 10 апреля. Каждый пользователь может сдать тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома.

Далее ему нужно внести 10–14 апреля свои ответы в специальный сервис, тогда 16 апреля он сможет получить результаты пробного ВНО.

Регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания начнется с 1 февраля.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что с 1 января 2025 года все абитуриенты в Украине будут сдавать ВНО только на государственном языке.

Как сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень, требование будет обязательным и не будет предусматривать исключений. Пока же граждане могут выбирать язык при поступлении в вузы.