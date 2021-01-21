В Минздраве заявили о неточностях в статистике и пояснили, кто чаще умирает от COVID-19

Ежедневное количество смертей в Украине от осложнений коронавируса не увеличивается, а идет на спад. Но больницы часто запаздывают с передачей данных, из-за чего возникают перекосы в общей статистике.

При этом от COVID-19 преимущественно умирают граждане пожилого возраста, часто с весьма серьезными сопутствующими заболеваниями. Об этом OBOZREVATEL сказал заведующий отделом организации эпидемиологического надзора Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родына, комментируя рост смертности при относительно низком количестве инфицированных.

"Бывает, что больницы опаздывают с ежедневными фактами о смерти, а потом передают их пачками, из-за чего возникают перекосы в статистике. Если анализировать данные по смертям по дню регистрации – то они идут на убыль. Цифра пропорциональна количеству заболевших. Когда было 15-16 тыс. – количество смертей было под 200. Сейчас по дню регистрации – она не превышает 100 случаев", – заверил он.

Родына напомнил, что состоянием на четверг, 21 января, всего от осложнений коронавируса в Украине умерло 21,499 человек. Из них:

10,5 тыс. – люди в возрасте 70+

6,5 тыс. – люди в возрасте 60+

2,994 тыс. – люди в возрасте от 50 до 60 лет

1 тыс. – люди в возрасте 40-49

"80% умерших – пожилые люди, а в общем в 90% смерть вызвали сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, болезни печени, почек, злокачественные новообразования, хронические заболевания легких", – уточнил он.

По словам Родыны, общий процент смертей в Украине от коронавируса составляет около 2% и не превышает общеевропейский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам председателя редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского, в Украине резко выросла смертность медиков от COVID-19: в разы выше, чем в Италии и Польше. В Украине в 2020 году от коронавируса умерло 468 медиков. В то же время в Италии – всего 274, а в Польше – 137 медицинских работников.