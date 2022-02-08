Еще три области Украины попали в 'красную' зону

В Украине в худшую карантинную зону отправили еще три области. Из-за ухудшения эпидемических показателей в условиях пандемии COVID-19 с полуночи 11 февраля "красными" станут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Соответствующее решение на заседании 8 февраля приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Сейчас в "красной" зоне находятся Ивано-Франковщина и Ривненщина.

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Ранее расширение "красного" уровня эпидопасности в стране анонсировал на брифинге главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, в нее должны были попасть Киевская, Житомирская, Волынская, Хмельницкая, Львовская, Закарпатская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Донецкая и Луганская области.

Согласно правилам адаптивного карантина в Украине, в "красной" зоне не разрешается работать заведениям питания и культуры, рынкам, фитнес-центрам, спортзалам и бассейнам, если там не вакцинировано 100% персонала.

В "красных" регионах нельзя проводить массовые мероприятия. Но этот запрет не касается заведений, где против COVID-19 вакцинировалось 100% персонала.

Также в таких областях запрещена работа учебных заведений, кроме детских садов и проведения занятий в школах для 1-4 классов – если персонал там не вакцинирован на 100%.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник ГУ Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в "красную" зону может попасть и столица. По его словам, причиной является рост не только случаев COVID-19, но и заболеваемости гриппом и ОРВИ.