В Украине распространяют фейки об отмене спец-талонов: что это такое и зачем они нужны

В анонимных телеграм-каналах, соцсетях и на форумах распространяют видеоролик, в котором заместитель главы МВД Александр Гогилашвили якобы показывает "спец-талон" и возмущается, что его автомобиль остановили. Такие публикации одновременно анонимно разместили с одной и той же подписью, в ней говорится, что министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что "спец-талоны" отменили. На самом же деле такого заявления политик не делал, а при наличии спец-талона патрульные не имели бы права требовать от водителя другие документы и останавливать авто.

О том, зачем нужны особые документы, кто их может получить и для чего распространяют фейки, читайте в материале OBOZREVATEL.

Количество спец-талонов строго контролируется, ведется их учет. Они хранятся в сейфах и выдаются оперативникам только для служебных задач. Более того, на каждом талоне есть и марка, год выпуска автомобиля, на который он выдается.

Автомобиль должен быть служебным. То есть на личное авто получить такой документ законно невозможно. Количество талонов засекречено, также невозможно узнать, кто из оперативников ими пользуется. Сотрудники МВД и СБУ могут получить его только в момент, когда выполняют оперативные задачи.

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Среди задач СБУ и МВД – в том числе, слежка, розыск. Выявляя преступную группу, оперативники могут следить за подозреваемыми неделями и даже месяцами. Передвигаются они при этом на оперативных машинах без особых опознавательных знаков.

Чтобы патрульная полиция не сорвала операцию, не останавливала и не задерживала оперативников, они и используют специальные оперативные талоны.

После предъявления такого документа патрульный понимает, что остановил оперативника при исполнении службеных обязательств, не задерживает его, не проверяет документы, не осматривает багаж и т.д. Такое правило существует с единственной целью – чтобы патрульные своими действиями не срывали операции коллег.

Вполне возможно, что информация, которую размещают в соцсетях направлена в первую очередь против зама министра внутренних дел, а новость якобы об отмене спецталонов добавили, чтобы вызвать больший резонанс.

В ролике, который распространяют в соцсетях, пассажир автомобиля, заместитель главы МВД Александр Гогилашвили, не предъявляет спец-талон. В видео действительно звучит фраза "водитель показал талон". Однако это может быть, например, регистрационный талон на право управление транспортным средством.

В случае, если бы полицейским показали оперативный талон, они бы не имели права останавливать автомобиль, требовать показать документы и т.д. Фактически, они бы такими действиями нарушили бы указ министерства.

Монастырский на своей странице в Facebook уже заявил, что выяснят все обстоятельства, проведут дисциплинарное расследование. А на время разбирательств министр будет просить Кабмин временно отстранить своего зама.

Сам же Гогилашвили извинился за свою эмоциональность и согласился написать рапорт и уйти в отставку на время проверки, об этом написал на своей странице в Facebook.

Еще несколько лет назад в соцсетях распространили новость о том, что спец-талоны якобы раздают среди родственников высокопоставленных силовиков. В Facebook опубликовали фотографию талона на дорогостоящий автомобиль бизнес-класса. Но вот те, кто сделал этот фейк, не учли, что с момента создания Нацполиции талоны лично подписывает не министр, а глава Нацполиции. На подделке стояла подпись на тот момент министра МВД Арсена Авакова, хотя на настоящих талонах его подписи нет.

Позже в пресс-службе МВД также заявили, что такой талон – фейк. Возможно, тогда информационная атака была нацелена лично против Авакова. На этот же раз пострадал замминистра.

В целом же новости об особых правах представителей власти всегда пользуются особым вниманием среди читателей. Не разобравшись в деталях и услышав о том, что для кого-то отменили правила дорожного движения благодаря "спец-талонам", можно возмутится не только поступком отдельного чиновника, но и самой системой выдачи специальных документов.

Единственная цель таких вбросов – дискредитировать розыскную деятельность, или же конкретных представителей МВД, СБУ. Если же кто-то действительно использует оперативный талон не по назначению, за это можно лишиться не только "особого документа", но и своего кресла.