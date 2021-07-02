В Украине пройдут сильные ливни, град и шквалы: синоптики дали прогноз на пятницу

В пятницу, 2 июля, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Также возможны сильные ливни, град и шквалы.

Об этом сообщила в Telegram народный синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха в западных областях +22...+27 градусов, на Востоке, Юго-востоке и в Днепре с районами +27...+32 градуса, в Карпатах +14...+17 градусов.

В общем отметка термометра будет держаться в пределах 25-30 градусов выше нуля.

Днем на Юге и в Центре будет достаточно солнечно.

В Киеве в пятницу кратковременные грозовые дожди, возможен град. В течение дня около 28 градусов.

Видео дня

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в Украине будет преимущественно на уровне от +27 до +32 градусов. Дождь накроет всю территорию страны, осадки могут продолжиться даже ночью.

Днем на юге ожидается от +28...+31 градус, на востоке +30...+32 градуса, в центре +26...+28 градусов, на севере +27...+29 градусов, на западе +24...+27 градусов.

Ночью на юге будет +17...+19 градусов, на востоке +16...+18 градусов, в центре +16...+18 градусов, на севере +17...+19 градусов, на западе +13...+17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине погода в июле и августе порадует и настоящей жарой, и приятной прохладой. Последний летний месяц традиционно будет холодным, но все равно до начала осени могут сохраниться температуры на уровне 20 градусов.

Синоптик Леонид Горбань прогнозирует 7 дождевых периодов в течение августа. В первой половине они будут незначительными, а на экваторе – существенными. Во второй половине месяца осадки будут менее интенсивными, но более частыми.