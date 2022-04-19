В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы боевика 'ДНР' из Прикарпатья. Фото

Украинца Федора Галецкого из Калуша на Прикарпатье признали виновным в участии в террористической организации. Парень еще в 2014 присоединился к вооруженным формированиям "ДНР" и воевал против украинских сил на Донбассе.

Недавно Ивано-Франковский городской суд приговорил боевика к 15 годам тюрьмы. Об этом информирует Управление СБУ в регионе на официальной Facebook-странице (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Галецкий прибыл на временно оккупированную территорию Донецкой области в августе 2014-го. В Горловке он стал в ряды НЗФ "ДНР", которые подчинялись южному военному округу вооруженных сил страны-агрессора РФ.

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Галецкий служил радиотелефонистом в составе 2-й мотострелковой роты 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.

Участвовал в вооруженном противостоянии подразделениям Вооруженных сил Украины возле Озеряновки на Донетчине. В боях недалеко от Углегорска получил ранение и в феврале-марте 2015-го проходил лечение в медучреждении Донецка.

Примечательно, что травма не помешала боевику записать видеоролик вместе с российскими пропагандистами. На камеру прикарпатец озвучивал лживые кремлевские нарративы, в частности, утверждал, что регулярных войск РФ на территории Донбасса нет.

Кроме этого, Галецкий бесстыдно заявлял, будто украинских воинов "под дулами автоматов" заставлял воевать "Правый сектор" и тому подобное. В то время такой "сенсационный" сюжет с участием "ополченца из Ивано-Франковщины" широко тиражировали пропагандистские российские каналы в YouTube.

Следователи СБУ, собрав все доказательства и выполнив предусмотренные законодательством Украины процедуры, необходимые для заочного осуждения боевика, завершили досудебное расследование по делу еще в 2016 году. Ивано-Франковская облпрокуратура передала обвинительный акт в суд. И 14 апреля 2022 года уроженца Калуша признали виновным в участии в террористической организации и содействии ее деятельности (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Федор Галецкий приговорен к 15 годам лишения свободы, но срок заключения боевика будет исчисляться с момента его задержания.

Как сообщал OBOZREVATEL, солдаты так называемой армии "ДНР", часть которых силой мобилизовали на войну против Украины, пожаловались на условия, в которых им приходится жить. Боевики сетуют, что ночуют на мусорнике и спят на земле в спальниках.