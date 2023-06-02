В Украине придут дожди и грозы: где резко изменится погода. Карта

В начале лета в Украине не будет хорошей погоды. Синоптики прогнозируют дожди и грозы на предстоящие дни.

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Об этом заявили в Украинском гидрометеорологическом центре в Facebook. В среднем температура по стране будет сохраняться в диапазоне +20...+25 градусов.

Синоптики заявляют, что во всех областях, кроме западных регионов, ожидаются кратковременные дожди, местами могут быть грозы

Днем возможно ощутить резкие порывы ветра, ведь его скорость увеличится до 15-20 м/с, направление сохраняется – северо-западное.

Что касается температуры, то ночью в западных и северных областях будет сохраняться +6...+11 градусов, в остальных – +12...+17 градусов.

Днем не будет холодно: на юге и западе Украины прогнозируется +17...+22 градуса, на остальной территории Украины – +23...+28 градусов.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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