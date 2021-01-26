Киев стал лидером по COVID-19 на фоне снижения статистики в Украине

В Киеве коронавирусная болезнь поразила 126 639 жителей, только за минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще у 375 человек. Это более чем на две сотни больше, чем накануне.

В последние дни в столице немного снизился ежедневный прирост заражений COVID-19, однако город до сих пор находится среди регионов-лидеров в стране по этому показателю. Это следует из официальной статистики, данные которой обновили сайт СНБО и мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки заболели:

210 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

154 мужчины от 23 до 87 лет;

4 девочки от 6 месяцев до 13 лет;

7 мальчиков от 5 до 17 лет.

Коронавирус диагностировали у 6 медиков. Из новых больных в медучреждения столицы попали 42 пациента, другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Днепровском районе – 68, Дарницком – 62, Святошинском – 52.

Также в течение суток в Киеве зафиксировали 9 летальных случаев от коронавируса, всего в результате осложнений болезни умерли 2292 человека.

Однако еще 1639 киевлян смогли перенести заражение и вылечились (всего 60 152). Активными больными остаются 64 195 жителей столицы.

В Киевской области количество заражений выросло до 67 942 (+78 за сутки). Болезнь унесла 1110 жизней (+6), при этом побороли ее уже 52 667 жителей региона (+929). Здесь активными больными, по официальным данным, являются 14 165 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, после локдауна Киев идет на адаптивный карантин до весны. Все правила и ограничения, которые будут действовать в это время, читайте по ссылке.