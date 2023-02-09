В Украине презентовали книгу историка Вятровича о веках войны с Россией

Издательство "Фабула" вместе с издательством "Утро" представит новую книгу известного историка Владимира Вятровича " Наша столетняя. Краткие очерки о долгой войне ".

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Книга о войне, которая с новой силой разразилась 24 февраля, но длится вот уже столетие, об исторической основе событий, которые сейчас ломают жизнь миллионов украинцев, об истории противостояния, а не братства. Это глубочайшее осмысление нашего исторического пути.

Дневники Владимира Вятровича, круг научных интересов которого – украинское движение сопротивления – это 45 глав, 45 жизненно важных уроков истории, которые мы должны усвоить, чтобы отстоять независимость и само существование государства Украина. Это 45 важных вопросов, которые касаются каждого, и от решения которых зависит жизнь украинцев. Почему произошла эта война? Почему Украина проиграла сто лет назад и почему сможет победить сейчас? Почему Россия до сих пор боится Бандеры? Почему украинский национализм нужен Украине и миру? Мысли Вятровича о нашем прошлом и настоящем озвучены не из уютного кабинета в сотнях километров от войны, а из самого ее водоворота, и поэтому наверняка будут звучать громче и убедительнее.

"Как историк я пытался объяснить землякам то, что они видят, сквозь призму того, что пережили наши предки. Как отец, сын, муж я пытался спасать свою семью. Как политик принимал участие в принятии важных и, надеюсь, правильных для страны решений. Как гражданин взял в руки оружие, присоединился к рядам территориальной обороны. В 206 батальоне я лучше понял тех, о ком писал как историк – борцов за свободу прошлого века", – заметил Владимир Вятрович.

Ложь журналистов, грязные методы ведения войны Россией: "черная пехота", расстрелы гражданских, террор бомбардировкой, депортации, голод как оружие… российский авторитаризм… Все это возвращается к нам снова и снова: ленд-лиз, поддержка нашей борьбы соседними народами, – мы переживаем то, что когда-то переживали наши предки. Но уроки поражений даже ценнее победных, ведь могут помочь нам избежать ошибок, выстоять, отстоять и отстроить.

Издание дополняют иллюстрации харьковского художника Никиты Титова. Книга выйдет в начале марта.