В Украине прекратятся дожди и потеплеет: прогноз погоды до конца недели

В Украине на выходных, 19-20 июня, ожидается теплая погода. Прогнозируется, что к концу недели дожди прекратятся, а температура воздуха поднимется до +29 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра и на сайте Gismeteo. В четверг, 17 июня, прогнозируется небольшой дождь с грозой. Воздух прогреется до +26 градусов днем, ночью похолодает до +18.

В пятницу, 18 июня, будет немного холоднее и с дождями. В течение дня синоптики прогнозируют +24 +20 градусов, ночью немного холоднее.

В субботу в Украине могут еще немного пройти дожди, однако при температуре +27 градусов. В воскресенье, согласно прогнозу, осадки прекратятся и выйдет солнце. Температура воздуха +29 градусов днем, ночью минимум +20.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине 17 июня порадует жителей западных и северных регионов солнцем и летней жарой. На востоке ожидаются дожди, грозы и шквальный ветер.