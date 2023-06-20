В Украине представят результаты первого национального исследования в сфере игровой зависимости

В этом году компания Favbet выступила главным меценатом первого всеукраинского исследования игровой зависимости, проводимого общественным союзом "Центр ответственной игры" под эгидой Министерства здравоохранения Украины. Результаты исследования будут представлены 22 июня.

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Благодаря вовлеченности Favbet, в период с февраля по май 2023 года социологам удалось опросить более 9000 игроков. Их ответы стали базой для основательного исследования, результаты которого помогут государству и бизнесу выработать лучшие подходы к предотвращению и лечению лудомании, а также будут способствовать более ответственному отношению к азартным развлечениям среди самих игроков.

В 2020 году Украина сделала важный шаг к формированию цивилизованного рынка азартных развлечений по международному образцу. Государство легализовало деятельность казино и букмекеров, а также создало отраслевой надзорный орган – Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Все это вывело азартную отрасль из тени и одновременно актуализировало вопрос безопасности среди ценителей азарта, который до этого мало интересовал нелегальных операторов и оставался без внимания государственных органов.

Большое исследование Центра ответственной игры и Favbet должно разобраться в том, кто и как играет в азартные игры в Украине, а также создать портреты игроков, чтобы использовать их для разработки ряда полезных материалов и инструментов для всех заинтересованных сторон – бизнеса, государства, игроков и общества в целом.

22 июня состоится мероприятие, на котором с результатами исследования выступят авторы отчета, представители Министерства здравоохранения Украины, КРАИЛ, Института психиатрии, а также Favbet и других приобщившихся к проекту бизнесов. Событие пройдет в офисе "Укринформа" в г. Киеве по ул. Богдана Хмельницкого, 8/16 в зале №2. Ивент начнется в 13:00.

Аккредитоваться можно до 9:00 22 июня по адресу [email protected] Также будет проходить онлайн-трансляция на YouTube-канале "Укринформа".